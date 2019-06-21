СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-21T10:44:34+03:00

Глава города Александр Хлиманков поздравил с победой на V чемпионате мира по рукопашному бою спортсменок Ольгу Королёву, Анастасию Пахомову и их тренеров

Изменить размер текста: A A

В соревнованиях на чемпионате мира в Санкт-Петербурге приняли участие более 200 сильнейших спортсменов 37 стран мира. Брянские девушки выступили достойно в составе сборной России. Заслуженный мастер спорта России Ольга Королёва завоевала золотую медаль и стала троекратной чемпионкой мира. Мастер спорта России по рукопашному бою Анастасия Пахомова дебютировала на соревнованиях такого уровня. При этом она завоевала «золото», победив действующую чемпионку мира из Беларуси. На встрече с Главой города она призналась, что психологически было непросто бороться с титулованными соперницами. Волнение удалось преодолеть и получить лучший результат.

— Вы стали чемпионками мира. Очень радостно, что вы представляете Брянск, в разных странах и городах прославляете свою Родину. Так держать, девочки! Ваши тренеры вложили в вас все свои знания, мастерство, чтоб воспитать таких прекрасных спортсменок. Вы их не подвели, выступили достойно. Уверен, впереди у вас ещё очень много побед! — сказал Глава города Александр Хлиманков.

В арсенале у девушек медали, завоёванных в разных городах и странах. Те, что получили в Санкт-Петербурге, принесли показать Главе города.

Чемпионки и их тренеры рассказали, что у них большие планы на лето. В ближайшее время они проведут мастер-классы в летних лагерях. По предложению Главы города перечень будет дополнен муниципальными загородными оздоровительными лагерями «Искорка», «Огонёк» и «Орлёнок». Чемпионки расскажут о своём пути в спорте, достижениях, о школе «Торпедо», где смогли раскрыть талант.

Директор спортшколы «Торпедо», президент Общероссийской федерации рукопашного боя Дмитрий Иванов признался, что этот вид спорта сейчас популярен у молодёжи. Постоянно занимаются более 200 ребят. Приходят талантливые мальчики и девочки, которые показывают высокие результаты. Дмитрий Иванов рассказал Главе города, что совсем юные брянские борцы прекрасно выступили на соревнованиях в Волгограде.

— У нас замечательная школа. Работа, которая проводится руководством города, очень эффективна. Мы чувствуем внимание, искреннюю заинтересованность. Свидетельство этому — наши чемпионы. Я считаю, что со стороны руководства города делается всё, что нужно для развития спортсменов. У нас есть весь необходимый инвентарь. Условия созданы. Дальше уже тренер должен работать, заниматься любимым делом и показывать результат, — сказал Дмитрий Иванов.

— Мы всегда будем поддерживать спортсменов и тренеров, энтузиастов своего дела. Вы не просто учите молодёжь преодолевать себя и побеждать. Вы воспитываете их патриотами. С их победами поднимается флаг и звучит гимн нашего государства в разных странах мира. Вы делаете большое дело для молодёжи нашего города. Занимаясь у вас, ребята уходят с улиц и отрываются от социальных сетей, — поблагодарил участников встречи Глава города Александр Хлиманков.

По поручению Главы города будет разработано положение о премировании брянских чемпионов и их тренеров. Такие поощрения должны появиться уже в следующем году.

Заслуженные тренеры России Дмитрий Иванов и Андрей Королёв рассказали Главе города о своей мечте — провести в Брянске соревнования самого высокого уровня.

— У нас красивый город и много памятных мест, которые можно показать спортсменам из других стран. В последнее время мы всё чаще слышим от коллег, что Брянск знают и хотят побывать в нашем крае со славной партизанской историей.

Александр Хлиманков выразил уверенность, что мечта обязательно осуществится, когда в городе будет построена современная спортивная площадка — Дворец единоборств. Его строительство в Брянске инициировано Губернатором Брянской области Александром Богомазом и поддержано на федеральном уровне. В этом году на месте возведения Дворца единоборств заложен символический камень.

В завершении встречи Глава города вручил чемпионкам и их тренерам памятные медали «Брянск — город воинской славы».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU