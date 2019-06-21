Брянцам не понравился ремонт фасада школы искусств имени Татьяны Николаевой
Брянцам не понравился ремонт фасада детской школы искусств имени Татьяны Николаевой в Бежице. Фотографии до и после «преображения» появились в социальных сетях. Здание лишилось декоративных металлических элементов и деревянных профилей оконных рам. Зато обрело облицовку из плитки и стандартные пластиковые окна.
Жители города пишут, что теперь здание школы искусств похоже на поликлинику или торговый центр. А также публикуют мемы с вывеской популярного сетевого продуктового магазина.
Кстати, фасад здания отремонтировали еще год назад, но горожане заметили это только сейчас. В комментариях пишут, что внутри никакого ремонта не было.
В этом году для школы купят музыкальные инструменты и учебные пособия. В концертном зале установят новое световое и звуковое оборудование. На это выделят 2,2 миллиона из федерального бюджета.
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ИСТОЧНИК KP.RU