2019-06-20T18:20:14+03:00
Общество

Маршрут автопробега в честь 75-летия освобождения Беларуси пройдет через Брянск

Участниками акции стали несколько десятков автомобилистов
Мария Дедкова
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Акция стартовала 20 июня от стен Музея Победы. Фото: пресс-служба Музея ПобедыАкция стартовала 20 июня от стен Музея Победы. Фото: пресс-служба Музея Победы
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Автопробег «Москва - Брест», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков, пройдет через Брянск.

Акция стартовала 20 июня от стен Музея Победы. Перед началом автопробега прошла выставка ретротехники. Все желающие смогли сфотографироваться с легендарными автомобилями - «Победа», «ГАЗ-67», «Волга-21», сообщают в пресс-службе Музея Победы.

Участники акции проедут на автомобилях через Москву, Волоколамск, Бородино,Малоярославец, Калугу и Брянск, а также Гомель, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Кличев, Могилев, Оршу, Борисов, Минск, Барановичи, Кобрин и другие.

В этих городах возложат цветы к могилам Неизвестного солдата и памятникам воинам-освободителям, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны. Через весь маршрут автомобилисты провезут гильзы с землей из городов-героев и городов воинской славы. Финиширует колонна возле стен легендарной Брестской крепости-героя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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