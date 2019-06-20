Брянский детсад стал финалистом всероссийского конкурса
«Лесную сказку» из Бежицкого района посчитали образцовым учреждением
Диплом и медаль финалиста заведующей детского сада Алле Федорцовой вручили 20 июня в управлении образования Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянский детсад «Лесная сказка» стал финалистом всероссийского конкурса на образцовый детский сад.
Цель смотра - выявить тысячу лучших организаций дошкольного образования, обобщить и и распространить их опыт работы.
Победителей выбирали онлайн голосованием. Пользователи оценивали видеоматериал, который предоставили конкурсанты, пояснили в пресс-службе брянской мэрии.
Диплом и медаль финалиста заведующей детского сада Алле Федорцовой вручили 20 июня в управлении образования Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU