Брянский детсад стал финалистом всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-20T18:07:44+03:00

Диплом и медаль финалиста заведующей детского сада Алле Федорцовой вручили 20 июня в управлении образования Брянской городской администрации. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

«Лесную сказку» из Бежицкого района посчитали образцовым учреждением

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Брянский детсад «Лесная сказка» стал финалистом всероссийского конкурса на образцовый детский сад.

Цель смотра - выявить тысячу лучших организаций дошкольного образования, обобщить и и распространить их опыт работы.

Победителей выбирали онлайн голосованием. Пользователи оценивали видеоматериал, который предоставили конкурсанты, пояснили в пресс-службе брянской мэрии.

Диплом и медаль финалиста заведующей детского сада Алле Федорцовой вручили 20 июня в управлении образования Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU