Брянские спортсменки стали чемпионами мира по рукопашному бою
Брянские спортсменки в составе сборной страны стали чемпионами мира по рукопашному бою.
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В них приняли участие больше 200 сильнейших спортсменов 37 стран мира.
Честь страны защищали брянские девушки: Ольга Королева и Анастасия Пахомова.
На родине победительницам устроили теплый прием. К себе спортсменок и их тренеров пригласил глава города Брянска Александр Хлиманков.
По его поручению, как сообщают в пресс-службе горсовета, в Брянске создадут положение о премиях для чемпионов и их тренеров. Такие поощрения должны появиться уже в следующем году.
В завершении встречи глава города вручил чемпионкам и их наставникам памятные медали «Брянск - город воинской славы».
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ИСТОЧНИК KP.RU