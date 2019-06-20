2019-06-20T17:50:08+03:00
Спорт

Брянские спортсменки стали чемпионами мира по рукопашному бою

С победой их поздравило руководство города
Мария Дедкова
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Ольга Королева и Анастасия Пахомова достойно представили страну на мировом первенстве. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатовОльга Королева и Анастасия Пахомова достойно представили страну на мировом первенстве. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов
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Брянские спортсменки в составе сборной страны стали чемпионами мира по рукопашному бою.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В них приняли участие больше 200 сильнейших спортсменов 37 стран мира.

Честь страны защищали брянские девушки: Ольга Королева и Анастасия Пахомова.

На родине победительницам устроили теплый прием. К себе спортсменок и их тренеров пригласил глава города Брянска Александр Хлиманков.

По его поручению, как сообщают в пресс-службе горсовета, в Брянске создадут положение о премиях для чемпионов и их тренеров. Такие поощрения должны появиться уже в следующем году.

В завершении встречи глава города вручил чемпионкам и их наставникам памятные медали «Брянск - город воинской славы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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