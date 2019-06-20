В Брянске задержали дебошира, избившего посетителя кафе

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-20T17:12:09+03:00

Теперь злоумышленнику грозит до двух лет колонии

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На 27-летнего жителя Брянска, избившего посетителя кафе, завели уголовное дело.

Все случилось на днях в кафе в Советском районе. Один из посетителей выпил лишнего и стал вести себя развязно, мешая работникам заведения и отдыхающим.

- Услышав замечание от другого посетителя, дебошир перевернул столик, а самого мужчину ударил ногой в голову, после чего скрылся, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - У потерпевшего позже диагностировали травму головы и сотрясение мозга.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался уже судимый житель Бежицы.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», санкция которой предусматривает до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU