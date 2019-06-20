20 брянцев убрались на озере ДСК в Володарском районе

СЕГОДНЯ 16:51 2019-06-20T16:57:08+03:00

О свалке сообщили пользователи в соцсетях

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20 жителей Брянска убрались на озере ДСК в Володарском районе. О свалке в прибрежной зоне сообщили пользователи в соцсетях. На озере нет официального пляжа, поэтому отсутствуют контейнеры для сбора мусора. Не отличаются чистоплотностью и местные отдыхающие, оставляющие мусор после отдыха.

Мусорные пакеты после уборки вывезли на полигон для отходов.

Следующая уборка добровольцев запланирована 22 июня в 11.00 на озере Баллон в Фокинском районе. Присоединиться к волонтерам может любой желающий.

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ИСТОЧНИК KP.RU