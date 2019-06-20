2019-06-20T16:41:07+03:00
Общество

В Брянске ввели особый противопожарный режим

Нарушителям грозят штрафы
Мария Дедкова
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Особый противопожарный режим будет действовать до снижения класса пожарной опасности.Особый противопожарный режим будет действовать до снижения класса пожарной опасности.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Брянске из-за установившейся жары с 20 июня ввели особый противопожарный режим.

- В это время в городе запрещено сжигание сухой травы, разведение костров в лесах и парках, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Особый противопожарный режим будет действовать до снижения класса пожарной опасности.

Нарушителям грозят штрафы. Так, наказание для гражданина составит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностного лица - от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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