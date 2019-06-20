В Навлинском районе загорелся лес

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-20T16:15:43+03:00

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В Навлинском районе днем 20 июня загорелся лес. Об этом сообщили в МЧС. Очаг возгорания оказался в Клюковском участковом лесничестве.

К месту выехали: лесопожарная служба, лесничество Навлинского района, пожарные. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Пожар локализовали. На месте продолжают работать восемь человек и три единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU