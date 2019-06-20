2019-06-20T16:52:46+03:00
Общество

В Брянской области начали готовиться к Всероссийской переписи 2020 года

Она пройдет с 1 по 31 октября
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области начали готовиться к проведению Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В регионе уточняют перечень и границы муниципальных образований. В муниципальных образованиях должны появиться указатели с названиями улиц, номерами домов и квартир, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Перепись 2020 года будут проводить, в том числе, с помощью интернета. Она поможет получить актуальную информацию о численном и национальном составе населения, его размещении на территории нашей страны и социально-экономических характеристиках жизни людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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