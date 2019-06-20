2019-06-20T15:49:12+03:00
Происшествия

Полицейские ищут свидетелей ДТП в Брянском районе

Под колеса грузовика попал 51-летний пешеход
Марина АНТОНОВА
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Полицейские ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 6 мая в Брянском районе. Около 21.40 на 8-м километре дороги Брянск – Дятьково - граница с Калужской области водитель грузовика «Ивеко» сбил 51-летнего пешехода.

Пострадавший мужчина получил тяжелые травмы, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Если вы стали очевидцем аварии или что-либо знаете о ней, сообщите полицейским.

Адрес: Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6.

Телефон: 8 (4832) 67-03-61, 67-03-91, 63-11-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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