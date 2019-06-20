2019-06-20T15:48:06+03:00
Общество

В Брянске пройдет митинг ко Дню памяти и скорби

В урочище «Лесные сараи» почтят память погибших в годы войны
Мария Дедкова
Поделиться:
Митинг начнется в 11.00.Митинг начнется в 11.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Брянске 21 июня пройдет митинг-реквием «Завтра была война». В урочище «Лесные сараи» почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны. Митинг начнется в 11.00.

После него, как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, пройдет военно-патриотическая игра-квест для школьников.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянский детсад стал финалистом всероссийского конкурса
Брянские спортсменки стали чемпионами мира по рукопашному бою
В Брянске задержали дебошира, избившего посетителя кафе
20 брянцев убрались на озере ДСК в Володарском районе
В Брянске ввели особый противопожарный режим
В Навлинском районе загорелся лес
В Брянской области начали готовиться к Всероссийской переписи 2020 года
Полицейские ищут свидетелей ДТП в Брянском районе
Детские площадки Брянска: малышам здесь не место
Выбирайте ЭФФЕКТИВНЫЙ и АККРЕДИТОВАННЫЙ ВУЗ!
29 брянских выпускников написали ЕГЭ по химии на сто баллов
В Жуковском районе загорелись торфяники
Брянец получил условный срок за попытку вынести алкоголь из магазина
Борис Пайкин обсудил с немецкими депутатами перспективы цифровизации
На улице Спартаковской в Брянске некачественно уложили асфальт
В Мглине ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала 11-летняя велосипедистка
Заведующих брянских детских садов наказали за поборы с родителей
В Погарском районе автомобиль на буксире выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой
Региональный оператор по обращению с ТКО пополнил свой автопарк новой брендированной спецтехникой
В Почепе осудили продавца белорусских сигарет
В Брянске сотрудница компании связи передала данные о звонках ревнивой женщине