В Брянске пройдет митинг ко Дню памяти и скорби

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-20T15:48:06+03:00

В урочище «Лесные сараи» почтят память погибших в годы войны

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В Брянске 21 июня пройдет митинг-реквием «Завтра была война». В урочище «Лесные сараи» почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны. Митинг начнется в 11.00.

После него, как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, пройдет военно-патриотическая игра-квест для школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU