В Брянске пройдет митинг ко Дню памяти и скорби
В урочище «Лесные сараи» почтят память погибших в годы войны
Митинг начнется в 11.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянске 21 июня пройдет митинг-реквием «Завтра была война». В урочище «Лесные сараи» почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны. Митинг начнется в 11.00.
После него, как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, пройдет военно-патриотическая игра-квест для школьников.
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ИСТОЧНИК KP.RU