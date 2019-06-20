Детские площадки Брянска: малышам здесь не место

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-20T15:37:51+03:00

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За последние дни в Брянске два ребенка получили травмы на аварийных детских площадках. Одна девочка провалилась в дыру горки, установленной в сквере Гайдукова на улице Красноармейской,.. Позже сообщили о ребенке, пострадавшем на горке по улице Ново-Советской. Уверены, родители не только этих детей хотели бы, чтобы в их дворе как можно скорее появилась современная и безопасная площадка для ребятни. Но городские власти почему-то в этом не выражают такой же заинтересованности.

Напомним, в текущем году Брянск частично «пролетел» с программой «Формирование комфортной городской среды». Из-за нерасторопности властей дворы по ней в 2019 году благоустраиваться не будут, только парки и скверы. Тем удивительней отношение, которое проявляет мэрия к организациям, желающим сделать её работу за собственный счет.

В начале июня фонд депутата Госдумы Бориса Пайкина запустил в Брянске акцию, в рамках которой детские площадки – без привлечения средств бюджета или горожан – появятся в 16 дворах города. Места для них было предложено определить самим горожанам. В фонд поступило около сотни предложений, тысячи подписей горожан в пользу того или иного двора. Как как видите, потребность в площадках есть.

Но, очевидно, так не думают в городской администрации, куда представители фонда обратились с запросом о возможности установить площадку по улице Вяземского, 4. И получили ответ за подписью и. о. главы Брянской городской администрации Виктора Предехо. В документе, в частности, говорится, что у нас в городе «реализуется Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого планируется благоустроить все общественные и дворовые территории, расположенные в границах муниципального образования «город Брянск». И далее адрес страницы сайта горадминистрации, где якобы можно узнать о ходе подачи заявки и благоустройства территории, расположенной по адресу Вяземского, 4.

Не «будут благоустроены», а «планируется». Причем, нет ни слова о сроках этого планирования. Как ни слова не удалось найти по указанному адресу насчет улицы Вяземского. А в ожидании, пока они «планируют» всё благоустроить, пожалуйста, воздерживайтесь от посещения с детьми древних и аварийных площадок. Чиновники туда не заглядывают, вот и вам незачем.

ИСТОЧНИК KP.RU