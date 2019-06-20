Выбирайте ЭФФЕКТИВНЫЙ и АККРЕДИТОВАННЫЙ ВУЗ!

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-20T15:18:31+03:00

1043 бюджетных места для поступающих в 2019 году!

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ФГБОУ ВО

"Брянский государственный технический университет"

Приглашает абитуриентов!

Начало приема документов с 20 июня 2019г.

1043 бюджетных места

для поступающих в 2019 году!

Более 100 образовательных программ высшего образования

Бакалавриат, специалитет, магистратура

Направления подготовки и специальности

Очная, очно-заочная, заочная формы обучения

Иногородним предоставляется общежитие!

Режим работы приемной комиссии БГТУ

понедельник-пятница 1000 - 1800,

перерыв 1300 - 1400;

суббота 900 - 1400

(без перерыва),

воскресенье выходной день

Будем очень рады видеть Вас!

Управление профориентации, подготовки

и набора абитуриентов (4832) 51-03-57

Приёмная комиссия (4832) 58-82-64

Горячая линия +7-920-604-88-04

Сайт БГТУ www.tu-bryansk.ru

E-mail pk@tu-bryansk.ru

241035, г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, 7

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