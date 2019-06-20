Выбирайте ЭФФЕКТИВНЫЙ и АККРЕДИТОВАННЫЙ ВУЗ!
ФГБОУ ВО
"Брянский государственный технический университет"
Приглашает абитуриентов!
Начало приема документов с 20 июня 2019г.
1043 бюджетных места
для поступающих в 2019 году!
Более 100 образовательных программ высшего образования
Бакалавриат, специалитет, магистратура
Направления подготовки и специальности
Очная, очно-заочная, заочная формы обучения
Иногородним предоставляется общежитие!
Режим работы приемной комиссии БГТУ
понедельник-пятница 1000 - 1800,
перерыв 1300 - 1400;
суббота 900 - 1400
(без перерыва),
воскресенье выходной день
Будем очень рады видеть Вас!
Управление профориентации, подготовки
и набора абитуриентов (4832) 51-03-57
Приёмная комиссия (4832) 58-82-64
Горячая линия +7-920-604-88-04
Сайт БГТУ www.tu-bryansk.ru
E-mail pk@tu-bryansk.ru
241035, г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, 7
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