Выбирайте ЭФФЕКТИВНЫЙ и АККРЕДИТОВАННЫЙ ВУЗ!

2019-06-20T15:18:31+03:00
Общество

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1043 бюджетных места для поступающих в 2019 году!1043 бюджетных места для поступающих в 2019 году!
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"Брянский государственный технический университет"

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Очная, очно-заочная, заочная формы обучения

Иногородним предоставляется общежитие!

Режим работы приемной комиссии БГТУ

понедельник-пятница 1000 - 1800,

перерыв 1300 - 1400;

суббота 900 - 1400

(без перерыва),

воскресенье выходной день

Будем очень рады видеть Вас!

Управление профориентации, подготовки

и набора абитуриентов (4832) 51-03-57

Приёмная комиссия (4832) 58-82-64

Горячая линия +7-920-604-88-04

Сайт БГТУ www.tu-bryansk.ru

E-mail pk@tu-bryansk.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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