29 брянских выпускников написали ЕГЭ по химии на сто баллов
Хорошие результаты ребята показали и по другим предметам
ысшую оценку по истории получили три выпускника, столько же - по литературе.Фото: Андрей КАРА
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В Брянской области стали известны первые итоги ЕГЭ-2019. Выпускники узнали свои баллы за экзамены по географии, литературе, истории, химии и математике.
Так, 29 одиннадцатиклассников написали ЕГЭ по химии на сто баллов. Высшую оценку по истории получили три выпускника, столько же - по литературе, два человека написали на сто баллов математику, сообщает ГТРК "Брянск".
Есть среди выпускников и те, кто не набрал минимального количества баллов. Пересдать экзамен они смогут только в следующем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU