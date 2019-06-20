29 брянских выпускников написали ЕГЭ по химии на сто баллов

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-20T14:43:03+03:00

ысшую оценку по истории получили три выпускника, столько же - по литературе. Фото: Андрей КАРА

Хорошие результаты ребята показали и по другим предметам

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В Брянской области стали известны первые итоги ЕГЭ-2019. Выпускники узнали свои баллы за экзамены по географии, литературе, истории, химии и математике.

Так, 29 одиннадцатиклассников написали ЕГЭ по химии на сто баллов. Высшую оценку по истории получили три выпускника, столько же - по литературе, два человека написали на сто баллов математику, сообщает ГТРК "Брянск".

Есть среди выпускников и те, кто не набрал минимального количества баллов. Пересдать экзамен они смогут только в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU