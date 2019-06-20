В Жуковском районе загорелись торфяники
На месте ЧП работают 16 человек и 5 единиц техники
Как говорят в МЧС, угрозы населенным пунктам нет.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Жуковском районе начал тлеть торф. Сообщение об этом поступило на пульт оперативно дежурного МЧС днем в четверг, 20 июня.
К поселку Похвальный выехали: оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники администрации, лесопожарная служба.
- Угрозы населенным пунктам нет, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Расстояние до ближайшего поселка Похвальный 500 метров. На месте ЧП работают 16 человек и 5 единиц техники. Сил и средств достаточно.
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ИСТОЧНИК KP.RU