В Жуковском районе загорелись торфяники

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-20T14:25:08+03:00

Как говорят в МЧС, угрозы населенным пунктам нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

На месте ЧП работают 16 человек и 5 единиц техники

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В Жуковском районе начал тлеть торф. Сообщение об этом поступило на пульт оперативно дежурного МЧС днем в четверг, 20 июня.

К поселку Похвальный выехали: оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники администрации, лесопожарная служба.

- Угрозы населенным пунктам нет, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Расстояние до ближайшего поселка Похвальный 500 метров. На месте ЧП работают 16 человек и 5 единиц техники. Сил и средств достаточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU