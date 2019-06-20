2019-06-20T13:55:43+03:00
Общество

Брянец получил условный срок за попытку вынести алкоголь из магазина

Приговор пока не вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Житель Брянска получил условный срок за попытку грабежа.

5 декабря прошлого года 22-летний злоумышленник попытался вынести под курткой две бутылки алкоголя. Но грабители заметили сотрудники магазина, его задержали и передали полицейским.

Горожанин получил 1,5 года условно с таким же испытательным сроком, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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