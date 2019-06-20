Брянец получил условный срок за попытку вынести алкоголь из магазина
Приговор пока не вступил в законную силу
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Житель Брянска получил условный срок за попытку грабежа.
5 декабря прошлого года 22-летний злоумышленник попытался вынести под курткой две бутылки алкоголя. Но грабители заметили сотрудники магазина, его задержали и передали полицейским.
Горожанин получил 1,5 года условно с таким же испытательным сроком, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU