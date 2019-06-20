Борис Пайкин обсудил с немецкими депутатами перспективы цифровизации

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-20T13:39:57+03:00

Борис Пайкин отметил, что наша страна продолжает наращивать свой потенциал в ведущих отраслях науки и техники

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин в составе Российской парламентской группы принял участие во встрече с членами Бундестага Федеративной Республики Германии.

Встреча состоялась 19 июня 2019 года. В ней приняли участие председатель германо-российской парламентской группы Бундестага ФРГ, член внешнеполитического Комитета немецкого парламента Робби Шлунд; председатель Подкомитета Бундестага по вопросам ЕЭС, член парламентского комитета по бюджету госпожа Дорис Барнетт, а также другие члены Бундестага и сотрудники посольства ФРГ в РФ.

Представители Госдумы и их коллеги из Германии обсудили имеющиеся экономические возможности и потенциал для укрепления и дополнительного развития экономических отношений России и ФРГ. Достаточно много вопросов было связано с развитием цифровизации в экономике и транспортной инфраструктуре, в том числе наличием законодательных условий для дальнейшего развития и внедрения искусственного интеллекта.

Борис Пайкин отметил, что, несмотря на санкционное давление, наша страна продолжает наращивать свой потенциал в ведущих отраслях науки и техники. При этом регионы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и конструктивному взаимодействию с германскими коллегами, в том числе по вопросам обмена опытом и внедрения совместных проектов.

Ранее Борис Пайкин уже поднимал вопросы развития цифровой экономики на заседании экономической Группы «Петербургского диалога», проходившем в Германии в апреле текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU