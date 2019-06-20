На улице Спартаковской в Брянске некачественно уложили асфальт

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-20T13:14:49+03:00

К такому выводу пришла комиссия, которая провела рейды по ремонтируемым участкам

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В Брянске на улице Спартаковской обнаружили дефекты на новом асфальте. С проверкой дорог, которые ремонтируют в городе, прошли руководители города и области.

- Оказалось, что здесь асфальт уложен неровно, местами проглядывает земля, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Срок службы такого «покрытия», конечно, весьма недолог.

Контроль за ремонтом дорог пообещали усилить. На улице Спартаковской подрядная организация должна будет устранить выявленные недостатки. Как сказали участники комиссии, только тогда работу примут и оплатят.

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ИСТОЧНИК KP.RU