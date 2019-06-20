Заведующих брянских детских садов наказали за поборы с родителей

СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-20T12:17:32+03:00

В договорах на добровольное пожертвование не были указаны цели

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Заведующих шести детских садов в Брянском районе наказали за поборы с родителей. Нарушения в работе дошкольных образовательных учреждений нашла прокуратура.

В двух детских садах в договорах с родителями и законными представителями детей указывалась обязанность оказывать материальную помощь учреждению. В договорах о пожертвованиях некоторых детсадов не были указаны конкретные цели, куда пойдут деньги спонсоров.

- Получается, что финансирование образовательных учреждений перекладывают на плечи родителей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокурор внес шесть представлений. Их рассмотрели, нарушения устранили, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU