В Погарском районе автомобиль на буксире выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-20T11:07:20+03:00

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В Погарском районе буксируемый автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Автоавария случилась около половины десятого утра в среду, 19 июня, на 11-м километре дороги Погар-Гремяч, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

52-летний водитель «Рено Сценик» ехал со стороны Погара и буксировал на мягкой сцепке автомобиль ВАЗ-21150. За рулем ВАЗа был 49-летний автомобилист. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Отечественная легковушка столкнулась с «Ладой Веста», которой управлял 32-летний мужчина.

Травмы получил 37-летний пассажир «Лады». С травмами грудной клетки и живота пострадавшего госпитализировали. У водителя ВАЗа – травма головы, перелом носа, ушиб виска и легкое сотрясение. Автомобилиста отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU