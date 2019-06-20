Региональный оператор по обращению с ТКО пополнил свой автопарк новой брендированной спецтехникой

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-20T11:04:57+03:00

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Сегодня на работу по обеспечению чистоты в Брянском регионе вышли грейфер и три новых мусоровоза с разной системой загрузки. Все машины обладают хорошими техническими характеристиками и маневренностью, что особенно важно в районах области, где подъездные пути к контейнерным площадкам не всегда легко проходимы. Кроме того, на кузовах новых мусоровозов размещен не только логотип компании ОАО «Чистая планета» и номер телефона колл-центра, позвонив по которому жители региона могут получить всю информацию по реализации «реформы чистоты» и начислениям платежей за обращение с ТКО, но и номер телефона круглосуточной горячей линии «Российского экологического оператора», который будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами.

Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Брянской области ОАО «Чистая планета» активно поддерживает инициативу создания системы «РЭО Радар», которая направлена на улучшение экологической ситуации в регионах и на оперативное устранение нарушений, связанных с неправильным обращением с мусором.

Напоминаем, чтобы позвонить в круглосуточный колл-центр «РЭО Радар», нужно набрать номер 8 (800) 600-90-08; чтобы получить ответы на все вопросы по реализации «реформы чистоты» на территории нашего региона и сообщить о свалке или проблемах с вывозом мусора, нужно набрать +7(4832) 606-444 – телефон колл-центра регионального оператора по обращению с ТКО на территории Брянской области ОАО «Чистая планета».

ИСТОЧНИК KP.RU