2019-06-20T10:40:07+03:00
Происшествия

В Брянске сотрудница компании связи передала данные о звонках ревнивой женщине

Девушка нарушила тайну телефонных переговоров
Марина АНТОНОВА
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Сотрудница компании имела доступ с специальной базе персональных данных абонентов.Сотрудница компании имела доступ с специальной базе персональных данных абонентов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске бывшую сотрудницу компании связи подозревают в нарушении тайны телефонных переговоров, совершенном с использованием служебного положения. На 21-летнюю девушку завели уголовное дело.

- Сотрудница компании имела доступ с специальной базе персональных данных абонентов, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - По версии следствия, она незаконно, без санкции суда и согласия пользователя номера, получила сведения о телефонных переговорах абонента.

Эти данные она передали ревнивой избраннице потерпевшего мужчины. Его конституционное право на тайну переговоров было грубо нарушено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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