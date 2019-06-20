В Брянске сотрудница компании связи передала данные о звонках ревнивой женщине

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-20T10:40:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске бывшую сотрудницу компании связи подозревают в нарушении тайны телефонных переговоров, совершенном с использованием служебного положения. На 21-летнюю девушку завели уголовное дело.

- Сотрудница компании имела доступ с специальной базе персональных данных абонентов, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - По версии следствия, она незаконно, без санкции суда и согласия пользователя номера, получила сведения о телефонных переговорах абонента.

Эти данные она передали ревнивой избраннице потерпевшего мужчины. Его конституционное право на тайну переговоров было грубо нарушено.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU