2019-06-20T09:55:34+03:00
Происшествия

Жителя Комаричей будут судить за распространение детской порнографии

Молодому человеку грозит до десяти лет колонии
Марина АНТОНОВА
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Видеофайл стал доступным для публичного просмотра.Видеофайл стал доступным для публичного просмотра.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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22-летнего жителя брянского поселка Комаричи будут судить за распространение детской порнографии. Молодому человеку грозит до десяти лет колонии.

- По версии следствия, брянец в 2016 году создал публичную группу на одном из сайтов, чтобы общаться с людьми, заинтересованными в приобретении детской порнографии, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Со своей электронной почты он загрузил в облачное хранилище видеозапись с порнографическими изображениями ребенка, не достигшего 14 лет.

Видеофайл стал доступным для просмотра неограниченному кругу лиц.

Уголовное дело в отношении молодого человека в ближайшее время начнут рассматривать в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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