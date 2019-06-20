Жителя Комаричей будут судить за распространение детской порнографии
22-летнего жителя брянского поселка Комаричи будут судить за распространение детской порнографии. Молодому человеку грозит до десяти лет колонии.
- По версии следствия, брянец в 2016 году создал публичную группу на одном из сайтов, чтобы общаться с людьми, заинтересованными в приобретении детской порнографии, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Со своей электронной почты он загрузил в облачное хранилище видеозапись с порнографическими изображениями ребенка, не достигшего 14 лет.
Видеофайл стал доступным для просмотра неограниченному кругу лиц.
Уголовное дело в отношении молодого человека в ближайшее время начнут рассматривать в суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU