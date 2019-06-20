Студента брянского колледжа осудили за то, что сбил подростка на переулке Пилотов

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-20T09:47:55+03:00

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20-летнего студента брянского строительного колледжа осудили за то, что он на машине сбил ребенка. Дорожно-транспортное происшествие случилось в марте на переулке Пилотов. Водитель иномарки у дома №8 сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу. Хотя автомобилист мог увидеть пешехода и затормозить.

Мальчик получил травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Виновного приговорили к одному году ограничения свободы. Молодого человека лишили водительских прав на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU