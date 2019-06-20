2019-06-20T09:02:33+03:00
Общество

В центре Брянска сняли на видео крыс на детской площадке

Запись сделали на улице Дуки
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, кадр из видео.Фото: vk.com, кадр из видео.
Изменить размер текста:

В Советском районе Брянска сняли на видео крыс, бегающих по детской площадке. Автор пишет, что ролик записали во дворе дома №75 на улице Дуки. Видео опубликовали в соцсетях.

Жильцы жалуются, что управляющая компания не травит грызунов. Они повреждают провода, забираясь под машины на парковке во дворе. Да и детям гулять на площадке опасно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Комаричей будут судить за распространение детской порнографии
Студента брянского колледжа осудили за то, что сбил подростка на переулке Пилотов
В Брянске водитель легковушки сбил мотоциклиста
В Навлинском районе сгорел телятник
В Севском районе нашли четыре минометные мины времен войны
Александр Богомаз провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции
Брянские школьники приведут в порядок родник Белый колодец
Пьяный житель Брянска зарезал приятеля
Александр Богомаз проконтролировал ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Брянске
Жители Брянской области заметили уменьшение коррупции в школах и детских садах
В Брянске ищут новую семью для шестилетнего Павла
В Брянске водители автобусов и маршруток заплатили 87 тысяч рублей штрафов
Губернатор провел рабочую встречу с начальником департамента аппарата Полномочного представителя президента России в ЦФО Александром Дроздовым
В школах Брянского района недокармливали бесплатными обедами учеников-инвалидов
Жителям Глинищева незаконно начислили плату за полив огородов
Александр Богомаз провел совместное заседание пограничной и антинаркотической комиссий Брянской области
В двух районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей
Работникам брянского предприятия задолжали 2,7 миллиона рублей за два месяца
Брянцы смогут задать вопросы руководителю регионального СКР и детскому омбудсмену