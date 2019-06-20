В центре Брянска сняли на видео крыс на детской площадке
Запись сделали на улице Дуки
Фото: vk.com, кадр из видео.
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В Советском районе Брянска сняли на видео крыс, бегающих по детской площадке. Автор пишет, что ролик записали во дворе дома №75 на улице Дуки. Видео опубликовали в соцсетях.
Жильцы жалуются, что управляющая компания не травит грызунов. Они повреждают провода, забираясь под машины на парковке во дворе. Да и детям гулять на площадке опасно.
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ИСТОЧНИК KP.RU