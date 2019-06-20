В центре Брянска сняли на видео крыс на детской площадке

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-20T09:02:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Брянска сняли на видео крыс, бегающих по детской площадке. Автор пишет, что ролик записали во дворе дома №75 на улице Дуки. Видео опубликовали в соцсетях.

Жильцы жалуются, что управляющая компания не травит грызунов. Они повреждают провода, забираясь под машины на парковке во дворе. Да и детям гулять на площадке опасно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU