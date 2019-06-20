СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-20T08:41:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Навлинском районе сгорел телятник. Сообщение о пожаре в деревне Зубовка поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 19.45 в среду, 19 июня. На место выехали три пожарные машины.

Через пять минут спасатели прибыли, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Оказалось, что полностью горит телятник размером 50 на 10 метров. С огнем удалось справиться через два часа, в 21.50 пламя потушили.

Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелся телятник.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU