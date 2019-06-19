Александр Богомаз провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции

СЕГОДНЯ 18:28 2019-06-19T18:28:03+03:00

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19 июня в областном правительстве состоялось заседание комиссии при губернаторе Брянской области по координации работы по противодействию коррупции в Брянской области.

Основным вопросом повестки совещания стало обсуждение мер по противодействию коррупции в образовательных организациях общего образования Брянской области. С докладами по данному вопросу выступили директор департамента образования и науки Татьяна Кулешова, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Брянской области Олег Андросенко, заместитель Главы Брянской городской администрации Наталья Моисеева, директор Брянской кадетской школы имени Героя России Валерия Шкурного Олег Задорожный.

Коррупционные риски в сфере образования остаются в повестке правоохранительных органов и региональной власти. Вместе с тем, опросы жителей региона показывают, что меры по борьбе с коррупцией дают положительные результаты. Позитивную роль здесь сыграло строительство в рамках национального проекта «Образование» детских садов, школ, открытие ясельных групп, внедрение электронной очереди, разъяснения в средствах массовой информации о перспективах развития образовательных учреждений.

В рамках обсуждения повестки участники совещания приняли решение о реализации комплекса мер по антикоррупционному просвещению обучающихся, в том числе путем проведения открытых уроков и классных часов с сотрудниками правоохранительных органов.

Комиссией было принято решение рекомендовать прокуратуре Брянской области повысить эффективность прокурорского надзора за соблюдением оперативно-розыскной деятельности, соблюдением требований уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при возбуждении и расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях данной категории.

ИСТОЧНИК KP.RU