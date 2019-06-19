Брянские школьники приведут в порядок родник Белый колодец

СЕГОДНЯ 18:20 2019-06-19T18:20:38+03:00

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В Брянске ученики школ №2 и №8, а также воспитанники Центра внешкольной работы приведут в порядок родник Белый колодец в Советском районе. Экологическая акция пройдет в четверг, 20 июня, в 11.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Перед ребятами выступят инспектор ПДН, руководители Советской районной администрации и представители Брянской епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU