Брянские школьники приведут в порядок родник Белый колодец
Экологическая акция пройдет 20 июня
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске ученики школ №2 и №8, а также воспитанники Центра внешкольной работы приведут в порядок родник Белый колодец в Советском районе. Экологическая акция пройдет в четверг, 20 июня, в 11.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Перед ребятами выступят инспектор ПДН, руководители Советской районной администрации и представители Брянской епархии.
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ИСТОЧНИК KP.RU