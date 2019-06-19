Александр Богомаз проконтролировал ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Брянске

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-19T18:00:44+03:00

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18 июня Александр Богомаз провел комиссионный объезд объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть». Сегодня в Брянской области идет масштабное строительство и ремонт дорог - отремонтировано, реконструировано и построено 210 км. Устанавливается новое освещение на всех улицах областного центра, которые в этом году капитально ремонтируются, делаются тротуары и остановочные комплексы.

Оценить ход и качество работ поздним вечером 18 июня выехала комиссия из числа руководителей региона, возглавил которую лично губернатор. Объезд начался с Советского района города Брянска.

- Нужно оценивать качество в рабочем режиме, чтобы не было ситуации, как в прошлом году, когда сделали улицу Горького, а потом асфальт снимали и переделывали, - заявил губернатор. - Там же технадзор был? Был. Здесь есть технадзор?

- Да, каждую ночь работает, смотрит, какой асфальт поступает, температурный режим проверяет. Лаборатория по окончании укладки асфальтобетонного покрытия проверяет, делает вырубку, - пояснил начальник управления автомобильных дорог Брянской области Александр Башлаков.

В справедливости слов главы региона все участники объезда лично убедились на улице Спартаковской. Работы ведутся на участке протяженностью более двух километров от проспекта Станке Димитрова до улицы Урицкого, генеральный подрядчик — ООО «Дорстрой-32», сумма финансирования — 37,2 млн рублей. Казалось бы, сделан новый тротуар, положен асфальт, все это должно только порадовать жителей Брянска, но даже тот, кто не имеет никакого отношения к дорожной отрасли, только взглянув на тротуар, поймет, что выполнен он далеко не в соответствии с нормами — неровный, местами через асфальт проглядывает земля, и срок службы такого «покрытия», конечно, весьма недолог.

- Почему у вас здесь неровная укладка? Это не работа! Где технадзор?! Почему не проверяете качество? Работа такая большая проводится в Брянской области по ремонту и строительству дорог, а вы так безответственно относитесь к своим обязанностям! Зарплату получаете, а работу не выполняете! Контроля нет! Как вы подписываете документы? Соберите всех подрядчиков и скажите, что такую работу мы принимать не будем! - дал поручение начальнику управления автомобильных дорог Брянской области Александр Богомаз.

Комиссия в ближайшее время выедет на место, подрядная организация в кратчайшие сроки должна будет устранить выявленные недостатки, и только тогда работа будет принята и оплачена.

ИСТОЧНИК KP.RU