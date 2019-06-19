2019-06-19T17:58:09+03:00
Общество

Жители Брянской области заметили уменьшение коррупции в школах и детских садах

Но все же этот вопрос остается на контроле у правоохранителей и органов власти региона
Марина АНТОНОВА
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Директор департамента образования и науки Татьяна Кулешова. Фото: пресс-службе правительства Брянской области.Директор департамента образования и науки Татьяна Кулешова. Фото: пресс-службе правительства Брянской области.
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Жители Брянской области заметили уменьшение коррупции в школах и детских садах. Об этом говорят данные опросов брянцев. Чиновники связывают это с несколькими факторами: строительство новых школ и детских садов в регионе, открытие ясельных групп, внедрение электронной очереди для записи в образовательные учреждения.

Но коррупционные риски пока остаются в повестке брянских правоохранителей и органов власти. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в правительстве Брянской области. Оно состоялось в четверг, 19 июня.

Участники заседания решили проводить в школах открытые уроки и классные часы по антикоррупционному просвещению. Чтобы уменьшить коррупцию на ЕГЭ, каждый год будут проводить ротацию работников пунктов проведения экзаменов, а также членов и председателей районных комиссий по ЕГЭ. Усиленно следить за коррупцией в сфере образования будет областная прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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