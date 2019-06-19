В Брянске ищут новую семью для шестилетнего Павла
В Брянске ищут новую семью для шестилетнего Павла. Мать мальчика лишили родительских прав за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына. Родственники не могут взять ребенка в семью.
Сейчас мальчик находится в одном из социально-реабилитационных центров города, сообщают в пресс-службе мэрии. Паша доброжелательный, активный и открытый ребенок, легко идет на контакт.
Если вы хотите взять Павла на воспитание в свою семью, звоните в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
Адрес: ул. Октябрьская, д.79, каб.4
Телефон: 8(4832) 66-26-55.
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ИСТОЧНИК KP.RU