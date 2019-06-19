В Брянске водители автобусов и маршруток заплатили 87 тысяч рублей штрафов

СЕГОДНЯ 17:16 2019-06-19T17:16:47+03:00

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В Брянске водители автобусов и маршрутных такси за несколько часов заплатили 87 тысяч рублей штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Автоинспекторы провели рейд вместе с судебными приставами в Володарском и Фокинском районах. Они проверили около 100 автомобилистов. И каждый третий из них оказался должником по штрафам, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Пять водителей лишились мобильных телефонов и автомагнитол. Ценные вещи арестовали судебные приставы за долги.

Сотрудники ГИБДД остановили 12 нарушителей. Водители ехали на неисправных автомобилях, нарушали правила перевозки пассажиров или неправильно пользовались тахографом.

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ИСТОЧНИК KP.RU