Губернатор провел рабочую встречу с начальником департамента аппарата Полномочного представителя президента России в ЦФО Александром Дроздовым

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-19T17:13:45+03:00

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18 июня в областном правительстве состоялась встреча Александра Богомаза с начальником департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления аппарата Полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО Александром Дроздовым.

В ходе встречи были подняты вопросы реализации на территории области национальных проектов. Губернатор Александр Богомаз отметил, что по поручению президента России Владимира Путина в Брянской области активно реализуют национальные проекты. Строят школы и детские сады, больницы и поликлиники, ледовые дворцы и бассейны. Особое внимание уделяют развитию здравоохранения. Недавно в регионе была принята программа по приобретению жилья для врачей государственных учреждений здравоохранения полностью за счет средств областного бюджета.

На исполнение программы выделен миллиард рублей на три года. Однако это не окончательная цифра, это начальный показатель. В 2018 году была приобретена 41 квартира для молодых врачей. В текущем году на покупку жилья для врачей из областного бюджета выделено более 700 млн рублей. В Брянской области уже активно выполняются эти государственные задачи. В 2019 году мы более чем на 10 процентов увеличили объем средств на развитие здравоохранения региона. В общей сложности на эти цели выделено более 20 млрд рублей, которые пойдут на строительство и ремонт медицинских учреждений, обновление оборудования, автопарка скорых, на приобретение жилья для врачей.

Александр Дроздов высоко оценил работу, которая проводится в регионе по реализации национальных проектов. Кроме того, начальник департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления отметил конструктивное взаимодействие областной власти и аппарата главного федерального инспектора в Брянской области.

ИСТОЧНИК KP.RU