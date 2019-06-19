2019-06-19T16:47:12+03:00
Общество

Жителям Глинищева незаконно начислили плату за полив огородов

В мае выставили 1039 квитанций
Марина АНТОНОВА
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Директору фирмы внесли представление.Директору фирмы внесли представление.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жителям брянского поселка Глинищево незаконно начислили плату за полив огородов. Прокуратура нашла в деятельности ООО «ПромРесурс» нарушения федерального законодательства. Проверку провели после обращения местных жителей.

- Фирма с 1 мая применяет норматив на полив приусадебного участка в размере 0,03 кубометров в месяц на 1 квадратный метр земли, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Расчет произвели по тарифам на питьевую воду.

В мае жители Глинищева, в домах которых нет счетчиков на воду, получили 1039 квитанций. Но компания, которая выставила счет, не составила акты об отсутствии в домах индивидуальных приборов учета и о потреблении данной услуги при использовании участков.

Директору фирмы внесли представление. А начисленную плату придется пересчитать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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