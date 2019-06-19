Александр Богомаз провел совместное заседание пограничной и антинаркотической комиссий Брянской области

СЕГОДНЯ 13:49 2019-06-19T13:49:02+03:00

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совместное заседание пограничной комиссии и антинаркотической комиссии региона.

- В рамках пограничной комиссии принимаются решения по ключевым направлениям пограничной политики, более скоординированной стала работа органов власти всех уровней, ответственных за ее реализацию, - отметил губернатор Александр Богомаз. - Сегодня мы рассмотрим один из таких примеров и обсудим круг проблемных вопросов по обеспечению пограничной безопасности. В рамках антинаркотической комиссии Брянской области необходимо рассмотреть, насколько эффективна деятельность антинаркотических комиссий наших муниципальных образований, какие меры принимаются органами государственной власти и местного самоуправления по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних граждан. Приглашаю всех к обстоятельному разговору по обозначенным проблемам. Надеюсь, что результатом сегодняшнего совместного заседания станет принятие конструктивных и взвешенных решений.

Об обеспечении пограничной безопасности и проведении мероприятий, направленных на реализацию в пределах Брянской области положений статьи 19 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730–1 «О государственной границе Российской Федерации», доложил заместитель начальника отдела пограничной охраны пограничного управления ФСБ России по Брянской области Дмитрий Котляров. В частности, он отметил повышение качества работы добровольных народных дружин.

В рамках антинаркотической комиссии Брянской области были рассмотрены вопросы о деятельности муниципальных антинаркотических комиссий Брянской области Карачевского и Трубчевского муниципальных районов. Об обеспечении занятости подростков и молодежи как мере, направленной на профилактику наркомании и криминализации в молодежной среде.

С докладом о профилактике поступления в учреждения уголовно-исполнительной системы Брянской области наркотических средств и других предметов, запрещенных к хранению осужденными, доложил начальник оперативного отдела управления ФСИН России по Брянской области Василий Кухленко.

ИСТОЧНИК KP.RU