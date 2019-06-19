Работникам брянского предприятия задолжали 2,7 миллиона рублей за два месяца

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-19T12:39:05+03:00

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Работникам ООО «Снежка-Новоселки», которое занимается разведением коров и производством молока, задолжали 2,7 миллиона рублей. Нарушения трудового законодательства нашла прокуратура во время проверки.

- На предприятии заработную плату за март не получили 45 работников, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Общая сумма задолженности за этот месяц составила 1,3 миллиона рублей. За апрель не доплатили 64 работникам 1,4 миллиона рублей.

На предприятие завели административное дело. Его материалы передали на рассмотрение Государственной инспекции труда в Брянской области. От директора потребовали устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU