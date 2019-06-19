Брянцы смогут задать вопросы руководителю регионального СКР и детскому омбудсмену

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-19T12:27:40+03:00

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Жители Брянской области смогут задать вопросы исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Брянской области и уполномоченному по правам ребенка в регионе. Дмитрий Буравцов и Инна Мухина проведут совместный прием граждан. Он состоится в четверг, 20 июня, с 10.00 до 13.00 в здании Советского межрайонного следственного отдела. Пришедшие на примем получат правовую консультацию.

Принимать посетителей будут по очереди, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. При себе необходимо иметь паспорт.

Адрес Советского межрайонного следственного отдела следственного управления по Брянской области: ул. Пролетарская, д. 72 А.

Телефон: 8 (4832) 41-33-08 или 8(4832) 67-50-74.

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ИСТОЧНИК KP.RU