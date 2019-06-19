2019-06-19T11:43:02+03:00
Происшествия

В Брянске задержали гадалку, которая сняла порчу со студентки

На жительницу Дятьковского района завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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В Брянске задержали гадалку, которая сняла порчу с 19-летней студентки одного из вузов за 250 рублей. Девушка также лишилась золотых сережек и двух колец.

Инцидент произошел в Советском районе Брянска. Возле медицинского учреждения к студентке подошла незнакомка. Она рассказала, какие несчастья ждут девушку и всю ее семью. Но она сможет все исправить. Девушка как под гипнозом сняла с руки кольца и вынула из ушей серьги. Студентка передала ювелирные украшения и 50 рублей женщине.

После некоторых манипуляций гадалка сказала, что порча снята. А серьги и кольца девушка через три дня найдет под подушкой. Студентка стала благодарить свою «спасительницу» и отдала ей еще 200 рублей, которые оставались в кошельке.

Через несколько часов студентка рассказала о произошедшем подругам и только тогда поняла, что ее обманули. Потерпевшая позвонила в полицию.

- Полицейские через три дня вычислили подозреваемую, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Запись с женщиной попала на камеру видеонаблюдения. Злоумышленницей оказалась уже судимая жительница Дятьковского района.

Женщина призналась, что совершила преступление. Она вернула девушке серьги, а кольца уже успела заложить в один из городских ломбардов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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