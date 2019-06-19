Жителям села Глинещево сделают перерасчет за воду

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-19T10:54:04+03:00

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Жителям брянского села Глинещево сделают перерасчет платежей за воду.

Компания-поставщик услуг с 1 мая применяла норматив на полив участков. Он составил 0,03 кубометра в месяц на квадратный метр земельного участка. В июне новые квитанции получили 1039 местных жителей, чьи дома якобы не оборудованы счетчиками.

- Компания не предоставила документы, которые говорили бы об отсутствии у жителей индивидуальных приборов учета, о потреблении коммунальной услуги, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После проверки директору компании внесли представление, потребовав устранить нарушения и сделать перерасчет начисленного.

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ИСТОЧНИК KP.RU