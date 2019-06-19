Житель Суражского района получил девять лет колонии за убийство коллеги

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-19T10:37:38+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как выяснили в суде, причиной трагедии стала ссора

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Жителя суражского села Душатин признали виновным в убийстве коллеги.

Трагедия произошла 19 января в сельскохозяйственном кооперативе «Западный», что в деревне Гудовка.

По версии следствия, 41-летний мужчина пришел на работу пьяным. Там он поссорился с 52-летним приятелем и восемь раз ударил его металлической трубой по голове.От полученных травм потерпевший скончался на месте, поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

За убийство коллеги селянин получил девять лет колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU