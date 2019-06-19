В Дятьковском районе внедорожник протаранил большегруз: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-19T10:19:45+03:00

У 37-летнего мужчины медики диагностировали травму головы, сотрясение мозга и раны лица. У 47-летнего автомобилиста - ушибы и гематомы, а также раны плеча. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Медики оказали им первую помощь и отпустили домой, назначив лечение

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В дятьковском городе Фокино 18 июня столкнулись два автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15.20 на улице Фокина.

По предварительной информации, 47-летний водитель за рулем "Тойоты Ленд Крузер" не учел боковой интервал до МАЗа-54323 с прицепом. 63-летний водитель большегруза не пострадал, поясняют в УГИБДД по Брянской области. Но травмы получили пассажир и водитель внедорожника.

У 37-летнего мужчины медики диагностировали травму головы, сотрясение мозга и раны лица. У 47-летнего автомобилиста - ушибы и гематомы, а также раны плеча.

Пострадавшим оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU