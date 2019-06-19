На трассе в Климовском районе водитель фуры сбил пешехода
42-летнего мужчину травмами головы и ноги госпитализировали
Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 18 июня, около 22.05.Фото: Сергей ГАПОН
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На 16-м километре автодороги «Климово-Чуровичи» под колеса фуры угодил пешеход. Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 18 июня, около 22.05, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
По предварительной информации, 51-летний водитель грузовика сбил пешехода, двигавшегося посередине проезжей части.
В ДТП 42-летний мужчина получил травму головы, ушиб головного мозга и перелом ноги. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU