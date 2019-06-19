2019-06-19T09:34:17+03:00
Звезды

В Брянске пройдет международный фестиваль казачьей культуры

Он состоится в августе в Радице-Крыловке
Мария Дедкова
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Гостями праздника станут представители 15 областей России, а так же ближнего зарубежья. Фото: департамент внутренней политики Брянской областиГостями праздника станут представители 15 областей России, а так же ближнего зарубежья. Фото: департамент внутренней политики Брянской области
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В Брянске уже в четвертый раз пройдет международный фестиваль казачьей культуры «Станица «Брянская». Он состоится 3 августа в Радице-Крыловке. Гостями праздника станут представители 15 областей России, а так же ближнего зарубежья, сообщает департамент внутренней политики Брянской области.

На фестивале свои выступления покажут творческие коллективы, наездники, пройдут показательные бои по владению оружием, обряды, также будут работать интерактивные площадки (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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