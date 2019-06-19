В Брянске пройдет международный фестиваль казачьей культуры

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-19T09:34:17+03:00

Гостями праздника станут представители 15 областей России, а так же ближнего зарубежья. Фото: департамент внутренней политики Брянской области

Он состоится в августе в Радице-Крыловке

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В Брянске уже в четвертый раз пройдет международный фестиваль казачьей культуры «Станица «Брянская». Он состоится 3 августа в Радице-Крыловке. Гостями праздника станут представители 15 областей России, а так же ближнего зарубежья, сообщает департамент внутренней политики Брянской области.

На фестивале свои выступления покажут творческие коллективы, наездники, пройдут показательные бои по владению оружием, обряды, также будут работать интерактивные площадки (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU