В Брянске мотоциклист попал в ДТП из-за выбежавшей на дорогу собаки
40-летний мужчина отделался ушибами
Пострадавшему назначили лечение и отпустили домой. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске во вторник, 18 июня, на улице Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Около 20.50 водитель мотоцикла БМВ-F800GS сбил собаку, которая выбежала на дорогу, поясняют в городской Госавтоинспекции. 40-летний мужчина не смог удержать руль, и мотоцикл опрокинулся.
К счастью, мотоциклист отделался легкими травмами. Медики диагностировали у него ушибы и ссадины. Пострадавшему назначили лечение и отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU