В Брянске мотоциклист попал в ДТП из-за выбежавшей на дорогу собаки

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-19T08:56:44+03:00

Пострадавшему назначили лечение и отпустили домой. Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Изменить размер текста: A A

В Брянске во вторник, 18 июня, на улице Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Около 20.50 водитель мотоцикла БМВ-F800GS сбил собаку, которая выбежала на дорогу, поясняют в городской Госавтоинспекции. 40-летний мужчина не смог удержать руль, и мотоцикл опрокинулся.

К счастью, мотоциклист отделался легкими травмами. Медики диагностировали у него ушибы и ссадины. Пострадавшему назначили лечение и отпустили домой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU