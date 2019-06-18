Чтобы избежать банкротства, брянскому троллейбусному управлению выделят 33 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:33 2019-06-18T19:25:22+03:00

Напомним, сейчас в Брянске износ троллейбусов составляет 98 процентов. Фото: Марина АНТОНОВА

Руководство города заявило о желании сохранить этот вид транспорта

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Бюджет Брянска увеличился. Об этом сообщили на внеочередном заседании городского Совета народных депутатов, которое прошло 18 июня. Так, город получил 132 миллиона рублей. Большую часть денег решили направить на реконструкцию Первомайского моста.

Кроме этого, за счет внутренних передвижек больше 33 миллионов рублей получит Брянское троллейбусное управление для предотвращения банкротства и восстановления предприятия.

На заседании горсовета депутаты сообщили, что намерено сохранить этот вид общественного транспорта.

Напомним, сейчас в Брянске износ троллейбусов составляет 98 процентов. К 2021 году износ составит 100 процентов. При этом в ближайшее время власти не планируют покупать новые машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU