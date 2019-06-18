2019-06-18T18:26:54+03:00
Общество

Увеличение городского бюджета

18 июня на внеочередном заседании Брянского горсовета депутаты внесли изменения в бюджет 2019 года
Елена РАКОВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Расходная часть городского бюджета выросла на 140,2 млн. рублей. Повышение сложилось за счет безвозмездных поступлений из области, неналоговых доходов и увеличения дефицита. Безвозмездные поступления из областного бюджета превысили 132 млн. рублей. Основная часть этих средств направлена на реконструкцию Первомайского моста через реку Десну в Бежицком районе.

В соответствии с обращениями депутатов Брянского городского Совета свыше 3,2 млн. рублей израсходуют на ремонт общеобразовательных учреждений и приобретение для них мебели. Более 6 млн. рублей направят на пристройку для размещения групп раннего возраста к детскому саду №129 «Подсолнушек» в Советском районе.

Также 2 млн. рублей пойдет на строительство блочно-модульной котельной по ул. Карачевское шоссе, 4 км. Кроме этого, за счет внутренних передвижек более 33 млн. рублей получит МУП «Брянское троллейбусное управление» для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности предприятия.

— Депутаты внимательно относятся к муниципальному транспорту, в том числе к брянским троллейбусам. Мы поддерживали и будем поддерживать это предприятие, — прокомментировал Глава города Брянска Александр Хлиманков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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