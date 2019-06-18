Качество работы коммерческих перевозчиков

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-18T18:23:15+03:00

На заседании комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту Брянского городского Совета депутаты обсудили вопрос о результатах работы городской администрацией по контролю за коммерческими перевозчиками. Провёл заседание председатель комитета Вале

Изменить размер текста: A A

Начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков доложил депутатам, что за качеством работы коммерческих перевозчиков следят управление дорожного надзора, ГИБДД и городская администрация в рамках своих компетенций. Отдел по транспорту аккумулирует информацию, поступающую от надзорных органов. На основании протоколов об административных правонарушениях на злостных нарушителей составляются иски в суд.

— В производстве Арбитражного суда Брянской области находятся гражданские дела, где Брянская городская администрация выступает истцом и просит суд прекратить действие свидетельств на право осуществления перевозок трёх перевозчиков. Поводом для подачи исковых заявлений послужили неоднократные нарушения перевозчиками требований Федерального закона, — доложил Игорь Чубчиков.

Областной арбитражный суд полностью удовлетворил иск Брянской городской администрации к перевозчику, работавшему на маршруте №38, который теперь лишён свидетельства.

Как прозвучало на заседании комитета, на этих предпринимателей постоянно поступают жалобы жителей на несоблюдение графика работы. Машины не выезжают на маршруты в вечернее время. Кроме того они не предоставляют в положенные сроки отчётную документацию и имеют административные протоколы контролирующих органов.

— Наша задача — обеспечить качественную работу транспорта, чтобы люди могли уехать с остановок до 22 часов. Нет цели — лишать перевозчиков свидетельств. Но те, кто в этом бизнесе, должны понимать, что их деятельность под контролем, а нарушители не уйдут от наказания. Необходима системная работа в тесном взаимодействии с контролирующими органами, — сказал председатель комитета Валерий Иванов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU