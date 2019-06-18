2019-06-18T18:38:08+03:00
Общество

Из Майского парка в Брянске начали увозить аттракционы

Об этом рассказали горожане в соцсетях
Мария Дедкова
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В этом году в Майском парке пройдет ремонт. Фото: vk.com, Серж СергеевВ этом году в Майском парке пройдет ремонт. Фото: vk.com, Серж Сергеев
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Из Майского парка во вторник, 18 июня, начали увозить аттракционы. Фотографии погрузки выложили горожане в социальных сетях.

Напомним, в этом году в Майском парке пройдет ремонт. По плану здесь появится скейт-парк, веревочный парк, фонтан. Также здесь установят воркаут-площадку, киоски, четыре беседки, замостят дорожки, отремонтируют летнюю эстраду.

Общественную территорию будут ремонтировать по проекту Ольги Грозевой. На работы потратят от 80 до 100 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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