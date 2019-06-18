Заседание Брянского горсовета назначено на 25 июня

СЕГОДНЯ 18:19 2019-06-18T18:19:14+03:00

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Сегодня, 18 июня, Глава города Брянска Александр Хлиманков провел заседание Малого Совета, на котором была сформирована Повестка дня и назначена дата проведения очередного заседания Брянского горсовета.

В следующий вторник, 25 июня, депутаты назначат публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав города Брянска, передадут в безвозмездное пользование муниципальные помещения.

Будут внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска. Депутаты делегируют представителей от города Брянска в состав Молодежного парламента Брянской области, наградят почетными знаками отличия, рассмотрят другие вопросы.

Очередное заседание Брянского горсовета состоится 25 июня в 10.00 в конференц-зале Брянской городской администрации (2-й этаж, кабинет №7).

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ИСТОЧНИК KP.RU